In libreria il romanzo di Giampiero Bernardini "L'ultimo defilé": un Maigret siciliano.

Ambientato alla fine degli Anni Cinquanta, in piena industrializzazione del territorio del Siracusano, L'ultimo defilé, romanzo giallo di Giampiero Bernardini, è caratterizzato da diversi pregi. È conciso – 129 pagine – all'incirca nella media dei romanzi di Simenon incentrati sul personaggio di Maigret; ma la brevità in sé, com'è ovvio, non basterebbe a determinare la qualità di un thriller, sono necessari i contenuti, la coerenza della trama e la scorrevolezza, in modo da costringere il lettore a non staccarsi dalla pagina sino alla fine. Questi elementi sono sostanzialmente presenti nel testo e ne rendono la lettura scorrevole e veloce.

L'ambientazione è nella Sicilia orientale che, a poco più di un decennio dalla fine del secondo conflitto mondiale, assisteva a una trasformazione della sua economia da agricola a industriale, con un' inevitabile metamorfosi del suo paesaggio e del suo habitat. Non si trattò però soltanto di una rivoluzione “a vista d'occhio”, ma di un cambiamento che investiva le modalità di vita, la psicologia, e la salute tanto degli abitanti della zona quanto delle specie animali che colà vivevano. Queste dinamiche costituiscono il tessuto connettivo del romanzo, laddove una dimensione ancora ancestrale di un territorio antichissimo, ricco di tesori archeologici della Magna Grecia e del medioevo, e una mentalità agricola e provinciale, si confrontano con le innovazioni portate dalla tecnologia – in primis la televisione – e dalla ricchezza dovuta alla lavorazione del petrolio. In questo contesto si inserisce la vicenda dell'industriale del nord oriundo siciliano, della sua sposa giovanissima promessa del settore della moda, modella e indossatrice di belle speranze, e dell'ispettore del Commissariato di Ortigia a Siracusa, Sasà Agiato.