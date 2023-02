Ragusa, la Cna incontra i rappresentanti politici iblei: primo confronto con Dipasquale

La Cna territoriale di Ragusa ha avviato un ciclo di incontri con i parlamentari regionali e nazionali dell’area iblea. Il primo appuntamento si è svolto presso la sede dell’associazione di categoria, a Ragusa, insieme con il parlamentare all’Ars, Nello Dipasquale. Erano presenti il presidente territoriale, Giuseppe Santocono, il segretario Carmelo Caccamo e il vicepresidente nazionale, Giuseppe Cascone. “Questi confronti – spiega Santocono – partono da una precisa esigenza: abbiamo bisogno di innescare un percorso virtuoso di crescita della nostra provincia ormai da troppo tempo priva di protagonismo su temi strategici per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. La Cna è una grande organizzazione che ama il confronto con gli attori fondamentali del territorio. Ecco perché un dialogo schietto ci ha permesso di condividere con l'onorevole Dipasquale l'esigenza di affrontare con determinazione le esigenze degli artigiani e delle imprese di tutto il territorio ibleo”.

“Incontro proficuo – commenta dal canto proprio l’on. Dipasquale – mi pregio di affermare che il rapporto con la Cna su alcune questioni cruciali per il territorio è ormai decennale. Soli si va veloci, insieme si va lontani. E’ la strategia comune per rilanciare la nostra provincia”. Intanto, già per venerdì prossimo sono in programma gli appuntamenti con altri parlamentari. L’iniziativa, quindi, è destinata a proseguire.

NELLA FOTO, da sinistra: Caccamo, Cascone, Santocono e Dipasquale.