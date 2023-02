Modica, continuano i furti notturni nei negozi: commercianti esasperati

Il ladro solitario che, a Modica, porta a termine furti dal bottino risibile continua a colpire senza che le forze dell'ordine riescano a fermarlo. Le ultime "gesta" riguardano due furti in una sola notte nella zona di via Marchesa Tedeschi, in una farmacia e in una pescheria, sempre per pochi spiccioli ma con gravi danni alle vetrine dei negozi. Furto, la scorsa notte, anche in via Vittorio Veneto ai danni di una sala da parrucchiere. Il titolare ha dovuto sostituire l'intera porta-vetrina con un danno di centinaia di euro. Sarebbe il caso di affrontare il fenomeno in maniera decisa. Anche il commissario straordinario del Comune di Modica, Domenica Ficano, dovrebbe pretendere dalla Prefettura di Ragusa risposte immediate. Commercianti esasperati: chiedono servizi di controllo costanti e, soprattutto, un rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine.