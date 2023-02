Sant'Agata, migliaia di fedeli in processione a Catania: anche qualche malore

Momenti di panico a Catania, questa mattina, tra la folla che ha partecipato ai festeggiamenti in onore di Sant'Agata. Come riporta News Sicilia, una ragazzina sarebbe stata investita da un furgone del Cereo Rinoti che partecipava alla processione. Dalle prime informazioni, pare che la ragazzina abbia riportato una frattura alla gamba. L’arto, infatti, sarebbe rimasto incastrato tra la ruota e la lamiera del mezzo. E’ accaduto in piazza Iolanda. A causa dell’incidente occorso alla figlia, la madre della ragazzina ha accusato un malore ed è svenuta. Sul posto erano presenti i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna. Ieri, sempre durante i festeggiamenti, tra la calca, in quanto i partecipanti sono migliaia, una donna si sarebbe sentita male in piazza della Borsa e sarebbe stata subito soccorsa. Ma non si tratterebbe dell’unico caso: i sanitari hanno dovuto assistere altre persone che hanno accusato malori proprio in pieno centro durante l’uscita della Carrozza del Senato. Fortunatamente si è trattato di malesseri senza gravi conseguenze.