Ragazza 17enne di Catania investita e uccisa da un Suv a Modena

Daniela Agata Aiello, 17 anni, di Catania, è morta dopo 5 giorni di agonia all'ospedale di Baggiovara, in provincia di Modena. La ragazzina era stata investita da un Suv domenica scorsa, mentre si trovava con un' amica diciottenne in viale Monte Kosica a Modena. A riportare maggiori conseguenze era stata Daniela Agata che ha lottato con tutte le proprie forze per la sopravvivenza. Ma non ce l'ha fatta. Secondo le risultanze investigative, le due ragazze sarebbero state travolte da un Suv mentre attraversavano sulle strisce pedonali.