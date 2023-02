Morto a Chiaramonte Gulfi il rettore del Santuario

E’ morto Don Francesco Forti, rettore del Santuario della Madonna di Chiaramonte Gulfi. La notizia della sua scomparsa, è stata diffusa attraverso i social, sulla pagina Facebook del Santuario: “Nella fede del Signore Risorto annunziamo la nascita al cielo del nostro rettore Don Francesco Forti. Da poco avevi iniziato il tuo ministero per noi e in mezzo a noi e nella brevità della tua esperienza a San Nicola e Santuario ti sei fatto apprezzare per il tuo sorriso, la tua disponibilità a conoscere tutti e la tua sincera e profonda devozione alla Madonna che ti rendeva felice per questo servizio a cui il vescovo ti aveva chiamato”.