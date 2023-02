Catania, vittoria su vittoria, espugnato anche il campo del Castrovillari ( 0 - 2)

Un gol per tempo ed il Catania raggiunge quota 57n punti in classifica. Nulla da fare per il Castrovillari che ha disputato la sua onesta partita, ma troppo il divario in campo tra le due formazioni. Per sbloccare il risultato bisogna attendere 39aminuti. Lodi a centrocampo serve in profondità Chiarella che controlla la sfera e con un sinistro preciso serve in area De Luca che si presenta davanti al portiere, tenta la conclusione che il portiere smorza ma lo stesso De Luca, in caduta, riesce a ribattere in rete per il vantaggio dei rossazzurri. Castrovillari 0 Catania 1 e sesta rete in campionato per Giuseppe De Luca. Nei minuti successivi il Catania gestisce con calma il vantaggio e così al 46esimo, dopo soli 60 secondi di recupero, il direttore di gara Drigo manda le squadre negli spogliatoi per la fine del primo tempo che vede il Catania in vantaggio grazie alla rete di De Luca.

Nella ripresa il Catania controlla agevolmente la gara, ma soltanto nel finale arriva il raddoppio. E' l'88': De Respinis dalla fascia sinistra lavora un buon pallone e mette al centro per Palermo che si gira e da buona posizione calcia verso la rete trovando la deviazione sulla linea di un difensore, poi la palla arriva a Russotto che di sinistro ribadisce in rete per il raddoppio rossazzurro. Catania sempre più vicino alla promozione.