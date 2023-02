Vittoria, scontro tra una moto e un'auto: perde la vita centauro di 28 anni

Un giovane di 28 anni, Gaudenzio Fortunato, vittoriese, è morto a causa di un incidente stradale verificatosi intorno alle 12,30 sulla strada provinciale 18 per Santa Croce, all'ingresso di Vittoria. Il giovane viaggiava su una moto di grossa cilindrata quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo scontrandosi con una Fiat Multipla e finendo, poi, oltre il guardrail che delimita la carreggiata. Per il centauro non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per recuperare il corpo del giovane finito in fondo ad un burrone. La provinciale 18 è stata chiusa al traffico per oltre due ore e il traffico deviato su altre arterie.

FOTO FRANCO ASSENZA