Il Messina incassa una inaspettata beffa: al 'Franco Scoglio' passa il Cerignola

Il Messina perde un'occasione d'oro per proseguirela rimonta verso la salvezza. I biancoscudati hanno avuto al 'Franco Scoglio' una battuta a vuoto, cedendo tre punti preziosi all'Audace Cerignola. Agli ospiti è bastata una rete al 28' con un colpo di testa di Ruggiero. Inutile vana la reazione del Messina per tutto il secondo tempo. Perez va vicino al pareggio in avvio di ripresa, quando, lanciato da Balde, conclude di forza, ma Saracco si oppone in tuffo. Al 16’ Ferrara e Berto mancano di un soffio l’appuntamento con il gol su uno smarcante servizio di Balde.