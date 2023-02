Equitazione, il siracusano Fabio D'Aquila vince a Pozzallo nel salto ad ostacoli

Con una sola penalità per il tempo nel percorso base e un netto nel barrage (44"37) Fabio D'Aquila in sella a Chaquano Ps si è aggiudicato oggi il Gran Premio, categoria C140 mista speciale, del concorso nazionale A2 di Visione federale che si é svolto negli impianti di Terre Rosse a Pozzallo, organizzato dal CI San Bartolo. Il cavaliere siracusano dell'Equitazione Siracusana Asd è stato l'unico dei 16 partenti nella gara più importante della tre giorni di Pozzallo a uscire dal campo senza errori agli ostacoli. A ottenere la piazza d'onore è stata l'amazzone catanese Giorgia Salonicchio (C.I. Valverde), che in sella a Luchy Bell della Verdina ha totalizzato 5 penalità (1/4; 42"49), mentre il terzo posto con lo stesso computo finale di penalità è del cavaliere dell'Adim di Augusta Alfredo Bordieri in sella ad Autotrasporti Fratelli Bordieri Idara (1/4; 44"30).

Il migliore fra i giovani è stato il catanese Marco Salvatore Franco (CI Valverde) che in sella a Kaijin dei Folletti ha chiuso al quarto posto con 8 penalità totali (4/4; 38"31).

Il concorso di Visione federale che si è svolto a Pozzallo è uno di quegli appuntamenti organizzati dalla Federazione e distribuiti su tutto il territorio nazionale per consentire ai tecnici federali di monitorare la preparazione di cavalieri e amazzoni. A visionare i giovani, infatti, era presente in Sicilia il tecnico federale della Nazionale giovanile Piero Coata.