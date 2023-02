Gli Under 15 dell’Handball Scicli Social Club battono i pari età del team Scicli Modica

HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB - HANDABALL SCICLI MODICA 28-14 (pt 14-8)

HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB: Pisana, Dina 2, Marino, Vaccaro 4, Nakoue 14, Plaku 7, Scifo, Kapllani, Ficili 1, Iemmolo, Drago, Morelli, Corial. Allenatore: Luca Ammatuna.

HANDBALL SCICLI MODICA: Terranova, Alvarado, Di Tommasi, Sigona, Rendo, Cannizzaro, Savarino, Vernuccio, Frasca, Cappello. Allenatore: Enrico Parisi Assenza.

Arbitro: Antonio Castagnino.

Al termine di una bella partita che ha divertito il pubblico, gran parte composto dai genitori dei ragazzi in campo, i gialloverdi padroni di casa hanno avuto la meglio sugli ospiti, che hanno lottato con ardore, ma che si sono dovuti arrendere alle giocate di Plaku e di Nakoue, quest’ultimo autore di ben 14 reti.

I gialloverdi di mister Luca Ammatuna erano chiamati a vincere ed hanno risposto presente, nonostante una partita insidiosa, giocata con grande sportività da entrambe le compagini in campo. Una vittoria, comunque, mai in discussione che ha visto in buona evidenza i portieri impiegati.

Importanti le ampie rotazioni di tutti gli atleti in distinta da parte dei due tecnici, che hanno potuto trarre delle utili indicazioni in vista del prosieguo del campionato.

Luca Ammatuna al termine della partita ha affermato: “Hanno giocato una buona partita i miei ragazzi sbagliando poco e non gli posso rimproverare nulla. Comunque, abbiamo tanto da lavorare anche se ho notato dei miglioramenti rispetto alle precedenti prestazioni. Alcuni ragazzi di talento ci sono, speriamo che riescano ad esprimerlo a pieno. Queste vittorie servono per darci entusiasmo. Nella squadra ospite ho notato delle buone individualità ma anche loro hanno da lavorare tanto per raggiungere un assetto più equilibrato di squadra”.