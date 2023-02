Calcio di Promozione. Il Frigintini segna ma l'Atletico Catania ribalta il risultato e "addormenta" il match

FRIGINTINI 1

ATLETICO CATANIA 2

Frigintini: Caruso, Monopoli, Iozzia, Fusca, Pianese (77′ Caccamo), Di Martino, Sangiorgio, Buscema (83′ Navanzino), Calabrese, Noukri, Colombo (72’Giurdanella). All. Buoncompagni

Atletico 1994: Vitale, Sparta (64′ Bonaccorso), Motta (76’Truscello), Zagami, Campanella, D’Arrigo, De Carlo, Licata, Mongelli, Ilardi (46’Caruso), Ranno (55′ Marino). All. Di Maria

Arbitro: Alessio Marino (Sez. Aia di Acireale); Assistenti: Trupia e Milioto (Sez. Aia di Agrigento)

Reti: 27’ Noukri, 47’ Campanella; 64′ Bonaccorso

L’Atletico Catania infligge al “Vincenzo Barone” la prima sconfitta interna della stagione al Frigintini e lo fa con molto «mestiere» dopo avere subito nel primo tempo la freschezza dei rossoblù locali. Che erano passati in vantaggio con un bel gol di Noukri (nella foto) al 27 e sfiorato il raddoppio al 31’ e 34’ con due incursioni di Colombo. In chiusura di tempo un pasticcio dei difensori locali consente a Campanella di appoggiare di testa in rete il pallone dell’1-1. Nel secondo tempo equilibrio rotto al 19’ con il gol di Bonaccorso, arrivato anch’esso su una disattenzione difensiva globale del reparto arretrato del Frigintini. Il gol del Frigintini arriva al 27’ proprio da un’azione insistita di Sangiorgio che libera Noukri in area e il tiro con il pallone a cercare il palo più lontano dove il portiere ospite non arriva. Poi è stato il giovane Colombo a vanificare la possibilità del raddoppio e in chiusura invece il gol dell’Atletico di Campanella per l’1-1. Al ritorno in campo per i secondi 45’ di gioco, gli ospiti cambiano atteggiamento cercando di addormentare la gara. I rossoblù perdono lucidità e il filo logico del gioco favorendo gli avversari che al 19’ trovano il gol del vantaggio con Bonaccorso, appena entrato, che approfitta di una «dormita» generale dei difensori rossoblù. Poi è un continuo ripetersi di gioco spezzettato e a nulla valgono i 10’ di recupero concessi: il risultato rimane fermo sul 2 a 1 per l’Atletico Catania.