La Volley Modica si ferma al PalaRizza: il Lecce passa in tre set e interrompe la scalata biancoazzurra verso i play off

Avimecc Volley Modica 0

Aurispa Libellula Lecce 3

Parziali: 22/25, 20/25, 20/25

Avimecc Volley Modica: Turlà 5, Raso 1, Capelli 16, Putini 2,Chillemi 8, Quagliozzi 4, Garofolo 5, Saragò 2, Petrone, Nastasi (L1), n.e: Aiello (L2), Firringieli, Princi. All. Giancarlo D'Amico, assistente Enzo Di Stefano.

Aurispa Libellula Lecce: Mazzone 19, Ferrini 8, Tulone 3, Carachino, Vaskelis 19, Fortes 5, Giacomini, Del Campo, Agrusti 1, Giaffreda (L1), n.e: Morciano (L2), Pepe. All. Peppe Bua

Arbitri: Sergio Pecoraro di Palermo e Giovanni Ciaccio di Altofonte

L'Avimecc Volley Modica rallenta la sua rincorsa verso la zona play off della classifica. I ragazzi di Giancarlo D'Amico, infatti, dopo 84' di gioco si sono arresi in tre set all'Aurispa Libellula Lecce che bissa il successo della gara di andata e allunga in graduatoria.

Non è stata la solita Volley vista al “PalaRizza” in altre gare, ma i biancoazzurri si sono impegnati non riuscendo tuttavia a essere incisivi come nelle precedenti gare che hanno fruttato tre successi e sette punti.

Dopo una prima fase in equilibrio, nel set di apertura Leccesi porta avanti (7/8) con Modica che resta in scia ma non riesce a tenere il ritmo (14/16). Il break 2/5 degli ospiti indirizza il parziale di apertura (16/21) e a poco serve il tentativo di rimonta biancoazzurro che alla fine si arrendono in 30' con il punteggio di 22/25.

Al cambio di campo il sestetto modicano entra in campo con maggiore determinazione e i risultati sembrano dare ragione al sestetto di casa che si porta avanti di 3 (8/5), ma Lecce non si lascia intimorire e con Mazzone e Vaskelis che trovano punti pesanti e con un controbreak di 3/11 ribaltano il punteggio che a metà frazione li vede avanti 13/16. Modica prova a reagire, ma Lecce non molla la presa e allunga fino al 16/21 che indirizza il parziale vinto dai pugliesi con il punteggio di 20/25 in 28' di gioco.

La gara si fa in salita per il sestetto modicano che anche nel terzo set è costretto a inseguire (6/8). Lecce sente il successo pieno a portata di mano e alza i ritmi per cercare di scavare il “solco” decisivo nel punteggio che a metà parziale li vede avanti di 6 (10/16). Il sestetto modicano non ci crede più e gli ospiti allungano fino al traguardo chiudendo ancora una volta il set con il punteggio di 20/25 che vale lo 0 – 3 in 26' di gioco.