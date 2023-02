Agenzia per la cybersicurezza: massiccio attacco hacker, compromessi migliaia di server

"Il Computer Security Incident Response Team Italia (Csirt-IT) dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), ha rilevato un massiccio attacco" hacker "tramite ransomware già in circolazione che prende di mira i server VMware ESXi", il cui impatto verrà valutato nelle prossime ore dall'esecutivo. L'agenzia ha riferito che l'attacco è in corso in tutto il mondo e riguarda "qualche migliaio di server compromessi" "dai paesi europei come Francia - paese più colpito - Finlandia e Italia, fino al Nord America, in Canada e negli Stati Uniti". In Italia - spiega l'ACN - sono decine le realtà che hanno riscontrato l'attività malevola nei loro confronti ma secondo gli analisti sono destinate ad aumentare. Lo sfruttamento della vulnerabilità consente in una fase successiva di portare attacchi ransomware che, come è noto, cifrano i sistemi colpiti rendendoli inutilizzabili fino al pagamento di un riscatto per avere la chiave di decifrazione. Tim ha comunicato che il problema è rientrato e il servizio si è stabilizzato alle ore 16:55. Dalle verifiche effettuate, il problema ha riguardato il flusso dati su rete internazionale che ha generato un impatto anche in Italia.