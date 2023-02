Evade dai domiciliari e tenta di rubare in un supermercato: 49enne arrestato ad Avola

La Questura di Siracusa, da qualche tempo, ha intensificato i controlli a soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale, denunciando all’Autorità Giudiziaria competente le violazioni commesse eludendo le misure.

Nella giornata di ieri, in tale contesto operativo, agenti del Commissariato di Avola hanno arrestato un avolese di 49 anni, conosciuto alle forze di polizia ed attualmente in regime di arresti domiciliari, per evasione e furto.

In specie, i poliziotti diretti dal dirigente Pietro D’Arrigo hanno sorpreso l’arrestato non lontano dalla propria abitazione dopo che lo stesso aveva tentato un furto in un supermercato sito in contrada Merlino.

Dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il quarantanovenne veniva sottoposto nuovamente al regime degli arresti domiciliari.

(Nella foto Contrada Merlino, dove si concentrano i supermercati di Avola)