Sei distributori automatici di caffè svaligiati e danneggiati ad Agrigento

Sei distributori automatici di caffè, snack e bibite sono stati danneggiati e svaligiati nella notte fra venerdì e sabato ad Agrigento. Ad agire sarebbero stati un paio di malviventi armati di una pesante mazza in ferro. I criminali hanno mandato in frantumi le vetrate per poter prendere le cassette con il denaro. Tutto è accaduto fra le vie Manzoni, Pirandello, Callicratide e Dante. Il bottino non sarebbe altissimo, si parla di 1500 euro. Ma il danno alle macchinette e l'apprensione della popolazione è stato sicuramente superiore. Fino ad ora i distributori automatici di snack e bibite varie non erano state oggetto d'interesse da parte della microcriminalità. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.