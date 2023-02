Il caso Ast, chiesta audizione in IV Commissione con assessori Falcone e Aricò

“Nonostante la nostra interrogazione, afferma il deputato Giuseppe Lombardo, dal Governo regionale tutto tace in merito alla vicenda Ast. Ciò che sappiamo oggi continuiamo ad apprenderlo dalla stampa. È inaccettabile, incalza il deputato Lombardo, il silenzio del Governo rispetto alla più grande azienda di trasporti siciliana. Disservizi si stanno registrando nei territori comunali di Siracusa, Ragusa, Acireale, Barcellona P.G., Milazzo, Scicli, Paternò, Gela, Caltagirone, Modica, Augusta, Lentini, Carlentini e Chiaramonte Gulfi. Per non parlare degli oltre 800 dipendenti che brancolano nell’incertezza assoluta.

La nostra interrogazione era mirata ad ottenere risposte e chiarimenti, ma di fronte al silenzio reagiamo chiedendo un’audizione urgente in IV commissione con l’assessore delle Infrastrutture e della Mobilità Alessandro Aricò e con l’assessore all’Economia Marco Falcone.

Pretendiamo di sapere, conclude Lombardo, come il Governo vuole affrontare tale problematica, quali sono le scelte che intende attuare per dare risposte al territorio e ai dipendenti che chiedono garanzie rispetto al loro futuro lavorativo.”