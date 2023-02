Piedimonte Etneo, scontro fra due auto: perdono la vita madre e figlio

Due morti per un incidente verificatosi la scorsa notte nei pressi di Piedimonte Etneo. Le vittime sono madre e figlio, di 40 e 20 anni, di Piedimonte Etneo. L'auto sulla quale viaggiavano, una Fiat 600, per cause da accertare, si è scontrata con una Golf in contrada San Gerardo. Dopo l'impatto, la Fiat ha preso fuoco. Alcuni automobilisti hanno provato a soccorrere mamma e figlio, ma per il giovane alla guida non c'era già più nulla da fare. La madre, trasportata in ambulanza al Cannizzaro di Catania, è deceduta in ospedale. Ferito il conducente dell'altro veicolo, un 24enne anche lui di Piedimonte Etneo. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica del tragico scontro.

FOTO da Blog Sicilia.