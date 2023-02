Misure cautelari per il cimitero di Siracusa, Italia: "Siamo sbigottiti"

La Polizia di Siracusa sta eseguendo alcune misure cautelari in relazione ad una inchiesta della Procura sulla gestione del cimitero comunale. L’attività ha avuto inizio nelle prime ore del mattino di oggi e sono attualmente in corso i provvedimenti di notifica. Molto riserbo sulle ipotesi formulate dai magistrati coordinati dal procuratore Sabrina Gambino.

Il mese scorso il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, aveva annunciato dei lavori al cimitero, tra cui la realizzazione di 550 ossarietti, oltre ad opere di manutenzione, tra cui “nella camera autoptica ed alla facciata”.

«Gli sviluppi giudiziari sul cimitero ci lasciano sbigottiti ma, allo stesso tempo, determinati nel chiedere che si faccia luce nel più breve tempo possibile. Auspichiamo che gli accertamenti in corso dissolvano ogni altro sospetto su una vicenda che colpisce la sensibilità di tante famiglie siracusane. Siamo pronti ad adottare le necessarie iniziative e a fornire ogni supporto ai magistrati e agli investigatori, sui quali riponiamo piena fiducia».

Lo dichiara il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.