Gimbe, quasi 12 milioni di italiani senza quarta dose contro il covid

Sono 12 milioni le persone che non hanno avuto la quarta dose del vaccino e sono "in caduta libera" le vaccinazioni anti-Covid negli anziani e nelle persone fragili.

Lo indica la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio indipendente, relativo alla settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio. Anche "la somministrazione delle quarte dosi (secondo richiamo) è in caduta libera da mesi, ha tassi di copertura molto bassi in particolare nelle Regioni del Sud e lascia scoperte 11,9 milioni di persone", rileva il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.

Il monitoraggio indica che al 2 febbraio erano 6,77 milioni le persone di età superiore a 5 anni a non avere ricevuto nemmeno una dose di vaccino.