Incidente stradale sulla statale 115 tra Modica e Ragusa: ferite due donne

Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio sulla Statale 115 al chilometro 322,900, nel tratto fra il Ponte Costanzo e il Viadotto Guerrieri. Si sono scontrate due auto, una delle quali ha capottato. Ferite due donne che sono state trasportate in ospedale. Sul posto le ambulanze del 118 e la Polizia. Il traffico fra Ragusa e Modica è stato deviato sulla vecchia statale fino a quando non sono state liberate le carreggiate di marcia.