Pozzallo, circa trecento migranti soccorsi a 35 miglia dalla costa iblea

Circa 300 migranti sono stati soccorsi a 35 miglia dalla costa. Erano su un barcone che è approdato nel porto di Pozzallo. "E’ questo l’ennesimo episodio che dimostra in modo tangibile che non sono le ONG la causa dell’aumento del numero degli sbarchi, ma bensì la complessa e difficile situazione internazionale, oltre che naturalmente le condizioni meteo favorevoli - afferma il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna-. Lo stesso Ministero dell’Interno ha pubblicato gli ultimi numeri dei migranti sbarcati a decorrere dal 1 gennaio 2023 al 2 febbraio 2023 comparati e i dati riferiti allo stesso periodo degli anni 2021 e 2022. Non solo le Istituzioni Internazionali hanno condannato la nuova politica sui migranti del Governo Italiano, ma anche il Presidente della CEI Cardinale Zuppi, ha dichiarato “Le ONG fanno bene, salvano vite”. Ecco perché occorre un ripensamento della disumana politica del Governo sui migranti che privilegi sempre il diritto alla vita di tanti esseri umani. Per quanto riguarda poi la Regione Sicilia, l’invito è quello di prendere atto che ci sono Comuni di frontiera che svolgono nel loro territorio una grande funzione umanitaria e che portano alta e con onore la bandiera della Sicilia nel mondo".