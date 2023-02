Regione, Abbate (DC): stanziati fondi per l'autismo e per combattere il cyberbullismo

Un'importante dotazione finanziaria, pari ad un incremento del 50% della somma originaria, è stata messa a disposizione dalla Regione Sicilia per la diagnosi e la cura dello spettro autistico. Lo rende noto l'onorevole Ignazio Abbate che sottolinea: "L'essere passati dallo 0,2 allo 0,3% della spesa complessiva del servizio sanitario regionale è una grande conquista. Significa poter incrementare l'organico medico a disposizione e dunque, di conseguenza, accorciare i tempi di attesa per una visita. Significa inoltre poter dotare gli ospedali di nuove attrezzature dedicate alle famiglie che affrontano questo dramma. Tanto è stato fatto in questo ambito ma, ritengo, che tanto altro ancora si debba fare per aiutare chi soffre di questo disturbo e le famiglie che dedicano la loro vita per il proprio caro". L'altra novità di giornata è lo stanziamento di 500 mila euro per la lotta al bullismo e al cyberbullismo. I fondi verranno utilizzati per incentivare iniziative che si occupino di combattere questo preoccupante fenomeno figlio del nostro tempo. Alle associazioni e alle scuole va sempre il nostro più grande ringraziamento perché si impegnano quotidianamente nelle scuole per sradicare questo orribile comportamento fin dalla più tenera età. In molti sottolineano il fenomeno che, invece, può avere ripercussioni gravissime sulla vita della vittima fino a spingerla ai casi più estremi. "E' preciso dovere di ognuno di noi dare una mano a combattere il bullismo e difendere le persone più fragili e indifese dai loro "carnefici ".