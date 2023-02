Palermo, alla Libreria Tante Storie si presenta il libro "Matteo Messina Denaro, latitante di Stato"

"Matteo Messina Denaro, latitante di Stato" è il titolo del libro del giornalista trapanese Marco Bova che sarà presentato venerdì, alle 18, alla Libreria Tante Storie di via Ariosto, a Palermo. A dialogare con l'autore sarà il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo. In questo libro, Marco Bova ripercorre nei dettagli ogni tentativo, ogni strada sbagliata, ogni inciampo che hanno consentito 30 anni di latitanza prima della cattura del boss. "Bova - come scrive l'Ansa - impietosamente mette inevidenza gli errori, le dispute e le gelosie interne, le interferenze, la cronica mancanza di coordinamento e soprattutto i tentativi di affossare chi lavorava con impegno perla cattura. Dall'altra parte emerge una mafia in evoluzione, anzi già trasformatasi in una Cosa Nuova: i legami con la massoneria e con i «salotti buoni», le infiltrazioni nel mondo dell'alta finanza, gli interessi internazionali".

"Matteo Messina Denaro, latitante di Stato", edizioni Ponte alle Grazie, prefazione di Paolo Mondani e con la collaborazione e la cura di Simona Zecchi.