Elezioni a Siracusa, la squadra di Foti: assunzioni nelle concessionarie dopo il voto

Le liste che sostengono la candidatura a sindaco di Siracusa, Alfredo Fonti, chiedono all'amministrazione Italia di non procedere alle assunzioni in società concessionarie di servizi pubblici, ma di posticiparle al dopo l'esito del voto. I cinque Movimenti hanno scritto: "Nella consapevolezza che molti nostri concittadini vivono un periodo di oggettiva difficoltà economica, siamo convinti che le istituzioni, avendo il dovere di rappresentare un esempio integerrimo di trasparenza, legalità e correttezza, debbano essere chiare nel non voler sfruttare tali difficoltà a scopo elettorale. Al fine di fugare ogni ombra, quindi, chiediamo che siano posticipate a dopo le ormai prossime elezioni amministrative, le assunzioni in società concessionarie di servizi pubblici. Chiediamo in particolare massima trasparenza da parte dell'Amministrazione Italia e della Tekra, società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Siracusa. Sembrano già rincorrersi,infatti, le voci di candidature a fronte di assunzioni, anche a carattere trimestrale, che ci riportano ad un vezzo da malapolitica che vorremmo invece dimenticare ed in relazione al quale manterremo altissima l’attenzione. Ci rendiamo conto,tuttavia, che anche in questi mesi potrebbe essere necessario del personale ai fini del corretto espletamento di tutti i servizi in concessione al comune, ma chiediamo che in tal caso i concessionari rendano pubblicamente note le posizioni mancanti in organico, esplicitando i criteri con i quali procederanno alle assunzioni". Il documento è firmato da Alfredo Foti - Insieme, Salvatore Castagnino - Carlo Busiello - Laboratorio Civico; Giancarlo Garozzo - Fuori Sistema; Moena Scala - Siamo Siracusa; Gianluca Scrofani - Cantiere Siracusa - Siracusa Democratica.