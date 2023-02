Siracusa, sorpreso a rubare gasolio da un escavatore in corso Umberto

Questa notte, all’una circa, gli agenti delle Volanti in servizio di controllo a Siracusa, hanno sorpreso un uomo che tentava di asportare del gasolio da un escavatore di proprietà di una impresa edile che sta effettuando dei lavori di riqualificazione urbana in Corso Umberto.

Lo stesso, alla vista degli operatori, tentava la fuga insieme al complice, ma veniva bloccato dagli agenti che lo hanno identificato e denunciato per il reato di tentato furto aggravato.