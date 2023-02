Evade per comprare le sigarette: rintracciato a Noto

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Noto hanno arrestato un giovane di 22 anni per evasione.

Lo stesso, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per furto, non è stato trovato in casa dagli agenti che effettuavano i quotidiani controlli a coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà personale.

Rintracciato, il giovane ha dichiarato che si era allontanato da casa per acquistare le sigarette.

Dopo le incombenze di rito, il giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.