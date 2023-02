Acireale, prestavano soldi a tassi da usura: quattro arresti

La Polizia ha arrestato quattro persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata all'usura e all'abusivismo finanziario. Nei loro confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catania. Le indagini coordinate dalla Procura e svolte dal commissariato di polizia di Acireale, sono durate circa 6 mesi, dal dicembre 2021 al giugno 2022. Secondo l'accusa, "hanno permesso di accertare le responsabilità penali degli indagati dediti ad una ben organizzata attività di usura tesa a conseguire profitti prestando soldi a persone in gravi difficoltà economiche richiedendo interessi a tassi proibitivi".