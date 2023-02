Super bonus 110, il Pd: la Regione intervenga per acquisire cessione dei crediti

"Superbonus 110% per centro, le imprese edili e di costruzione sempre più in sofferenza per la difficoltà legata alle cessione del crediti. Le imprese, pubbliche e private hanno avuto un forte rilancio dopo il blocco determinato anche dall'emergenza dettata dal coronavirus. Ma, adesso, le problematicità legate alla cessione del credito sta di fatto mettendo in ginocchio il settore edile e delle ristrutturazioni".

Così il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, che aggiunge: "Occorre che la Regione intervenga istituendo un fondo, anche attraverso l'Irfis, che acquisisca i crediti vantati dalle imprese, agevolando così il sistema produttivo e andando incontro all'intero settore che da tempo denuncia evidenti problemi per la farraginosità delle procedure esistenti per conseguire la cessione del credito". Per questo il Partito Democratico si fa promotore di un disegno di legge all'Assemblea Regionale Siciliana: "Abbiamo predisposto - afferma il capogruppo del PD all'Assemblea Regionale Siciliana, Michele Catanzaro - un disegno di legge che, sulla falsariga di quanto già avvenuto in Abruzzo e in Sardegna, preveda l'intervento diretto della Regione Siciliana in questo preciso ambito, anche attraverso il suo braccio operativo, l'Irfis. Nella prossima conferenza dei capigruppo chiederemo la calendarizzazione e la trattazione con urgenza".