Autonomia differenziata, Francesca Donato (DC): un boomerang per le Regioni del Sud

L’autonomia differenziata è indubbiamente una riforma che avvantaggia le regioni del nord a danno di quelle del mezzogiorno, perchè nel nostro Paese i divari di sviluppo e competitività fra le regioni centro-settentrionali e quelle meridionali o insulari sono ancora troppo marcati”: lo afferma in una intervista al quotidiano La Sicilia l’europarlamentare Francesca Donato, che da qualche settimana ha aderito alla Democrazia Cristiana guidata dall’ex governatore siciliano Totò Cuffaro. "Il Governo Meloni ne è perfettamente consapevole – sottolinea ancora nell’intervista la parlamentare europea – e perciò tira il freno, mentre l’area politica ‘padana’ lo morde”. Per l’esponente della Dc a Bruxelles “prima di tutto si dovrebbe procedere con l’approvazione dei decreti attuativi che ancora aspettiamo per rendere vigente a tutti gli effetti lo Statuto speciale siciliano. Ma di questo stranamente non parla nessuno, nemmeno il Ministro per il Sud, che questo tema lo conosce bene…” conclude.

Intanto, l’Udc riparte dalla Sicilia con le prime prove d’intesa con la Dc e la preoccupazione per l’autonomia differenziata. Questi i temi fondanti della convention di domenica che ha visto la partecipazione di qualche centinaio di persone a San Leone, nell’Agrigentino. Si è tenuto l’evento “Costruiamo insieme… Passato, Presenza, Futuro” con il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa. Con lui il coordinatore regionale Udc Decio Terrana, la senatrice Maria Fida Moro e i rappresentanti del partito a livello provinciale, regionale e nazionale. In prima fila anche la deputata regionale e segretario dell’ufficio di presidenza dell’Ars, Rosellina Marchetta. Primo punto focale l’allargamento della base dei moderati con una possibile intesa tra Dc e Udc.