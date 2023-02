L'Asp di Catania potenzia dodici ambulatori vaccinali

Si potenzia l’offerta vaccinale sul territorio. Sono dodici gli ambulatori vaccinali, nei nove Distretti sanitari della provincia, nei quali sono stati attivati nuovi slot di prenotazione al fine di incrementare le coperture vaccinali della popolazione.

L’attività, programmata dal Dipartimento di Prevenzione, diretto da Antonio Leonardi, e coordinata dall’UOC di Epidemiologia, guidata da Mario Cuccia, prevede pertanto l’apertura straordinaria delle sedi vaccinali indicate nella scheda allegata, in aggiunta alle normali aperture degli ambulatori di vaccinazione.

Queste aperture ampliano l’offerta vaccinale anche al sabato mattina, al lunedì e al mercoledì pomeriggio.

Si procederà, inoltre, a invitare telefonicamente alla vaccinazione gli utenti:

nati nel 2020, per il recupero delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;

nuovi nati 2022, che non hanno effettuato nei 90 giorni dalla nascita le prime dosi previste dal calendario vaccinale regionale vigente;

nati negli anni 2009, 2010, 2011 per il recupero della vaccinazione anti-Hpv.

Le vaccinazioni proteggono da malattie gravi e potenzialmente mortali e costituiscono uno dei più potenti strumenti di prevenzione a disposizione della sanità pubblica.

È possibile prenotare le proprie vaccinazioni tramite il Sistema di prenotazione on line, raggiungibile:

via web, collegandosi al sito aspct.it, nella sezione “Come fare per” e cliccando sulla voce “Vaccinazioni” (o direttamente al seguente link: https://vaccini.aspct.it/vacpreno1);

tramite l’app “Vaccinazioni Asp Catania”, installabile su smartphone, in modo