Siracusa, la Capitaneria sequestra 40 chili di prodotti ittici scaduti

La Capitaneria di porto di Siracusa mantiene alto il livello di attenzione finalizzato alla repressione della commercializzazione illegale di prodotti ittici privi di tracciabilità e scaduti.

Un “team ispettivo”, costituito da militari della Guardia Costiera aretusea, ha effettuato controlli presso centri della grande distribuzione, insistenti in diversi Comuni della provincia di Siracusa.

Nella giornata di ieri i controlli hanno accertato che all’interno di un esercizio commerciale all’ingrosso era conservato prodotto ittico, per un totale di circa 40 chilogrammi, privo di qualsiasi documento di tracciabilità e scaduto.

Al titolare dell’attività commerciale, responsabile dell’infrazione, sono state comminate le previste sanzioni amministrative per un ammontare di euro 3.500 ed il prodotto scaduto è stato destinato alla distruzione così come quello privo di tracciabilità.