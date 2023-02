Ragusa, la Compagnia Godot torna sul palco della Maison con le "Operette morali" di Leopardi

La compagnia teatrale ragusana tornerà sul palco della Maison GoDoT nei fine settimana dal 10 al 12 febbraio e dal 24 al 26 febbraio, e stavolta si misurerà con uno dei più grandi autori di tutti i tempi, Giacomo Leopardi con le "Operette morali".

Sul palco: Federica Bisegna, Alessio Barone, Benedetta D'Amato, Alessandra Lelii e Lorenzo Pluchino. Regia e scena di Vittorio Bonaccorso, canzoni di Alessio Barone, maschere di Alessandra Lelii, luci e fonica Mattia Zecchin e Andrea Di Martino. Sul palco della Maison Godot i venerdì 10 e 24 febbraio alle ore 21.00, i sabati 11 e 25 febbraio in doppia replica alle ore 18.30 e alle ore 21.00, mentre le domeniche 12 e 26 febbraio alle ore 18.00. Lo spettacolo è disponibile per le scuole per tutta la stagione. Ma febbraio è anche il mese del divertimento per tutti i bambini, e la Compagnia G.o.D.o.T. ha pensato a degli appuntamenti imperdibili, infatti sabato 18 e domenica 19 febbraio tornerà a grande richiesta lo spettacolo di Federica Bisegna “La vera storia di Cappuccetto Rosso”, mentre martedì 21 ci sarà in doppia replica lo spettacolo laboratorio interattivo “Carnevale alla Maison GoDoT – spettacolo per Ragazzi e... non – Bambini in Maschera e Chiacchiere”, un evento gioioso e divertente.

Prevendita e prenotazioni presso Maison GoDoT (Via Carducci, 265 Ragusa); solo prevendita presso Beddamatri (Via M. Coffa, 12 Ragusa). Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri telefonici 339.3234452 – 338.4920769 – 328.2553313 – 339.3130315 o via mail a info@compagniagodot.it