Cinema, "Il teorema della felicità": giovedì 9 la "prima" italiana a Palermo

Dopo Montreal, è giunto il tanto atteso momento della premiere italiana de “Il teorema della felicità”, film scritto e diretto dal giovane registra Luca Fortino. Appuntamento il 9 febbraio a Palazzo Branciforte di Palermo. Uscito dal bagno di folla canadese “Il teorema della felicità”, film scritto e diretto da Luca Fortino, è pronto per il debutto sul grande schermo. Alle 17.30 di giovedì 9 febbraio la premiere italiana a Palermo, ospitata dalla “Fondazione Sicilia nello splendido Palazzo Branciforte, dove, insieme al regista e sceneggiatore, Luca Fortino, e al presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore, la stampa potrà incontrare gli attori. Tra gli interpreti anche l'attore modicano Andrea Tidona.

«Un film che, attraverso con linguaggio semplice e accessibile – afferma il regista, Luca Fortino - affronta un tema profondo. In Canada sono stati positivamente colpiti tanto da far decidere al distributore di prenderlo e fare conoscere una storia che non prende e colpisce al cuore grazie alla riscoperte dei sentimenti».

In attesa di conferma la presenza del produttore maggioritario del film, Marie Ange Barbancourt, impegnata negli accordi di distribuzione, che ha comunque promesso il massimo impegno per non mancare all’appuntamento. Ingresso riservato ai soli possessori di invito. Modererà i lavori il giornalista Felice Cavallaro.

Il programma prevede l’incontro con il regista e gli attori del cast, aperitivo e proiezione del film. La partecipazione sarà a inviti.