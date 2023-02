Pachino, percorsi di legalità: la Polizia incontra gli studenti dell'Istituto Verga

Nell’ambito degli incontri di legalità che l’Ufficio per la Comunicazione della Questura sta effettuando in tutte le scuole di Siracusa e provincia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico, oggi i Poliziotti della Questura aretusea hanno incontrato gli studenti dell’istituto “Verga” di Pachino, diretto dalla Preside Grazia Maria Caruso.

La giornata ha assunto un particolare significato perché oggi si celebra la giornata del “Safer Internet Day”, giornata mondiale per la sicurezza in rete, promossa dalla Commissione Europea.

L’incontro, che si è svolto in un piacevole clima, ha visto i ragazzi delle medie, guidati dalla Professoressa Di Pietro, protagonisti di un’attenta partecipazione agli argomenti trattati.

Per l’occasione sono stati toccati temi riguardanti l’utilizzo consapevole della rete internet, dei social media e delle problematiche connesse al cyber-bullismo..