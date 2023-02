Sparatoria a Grottasanta a Siracusa, un uomo ferito alle gambe

Sparatoria in via Grottasanta a Siracusa nel primo pomeriggio. Verso le 16.30 di oggi, infatti, una persona avrebbe esploso alcuni colpi di pistola nei confronti di un uomo, ferendolo alle gambe. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 che l'ha trasportata d'urgenza in Ospedale.

L'uomo fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato che dopo aver raccolto le prime testimonianze in merito hanno avviato le indagini che potrebbero essere facilitate anche dall'elevato numero di telecamere pubbliche e private presenti sul posto.