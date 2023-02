Via libera dell'Ars al Bilancio della Regione

Disco verde dell'Assemblea regionale siciliana all'articolato del bilancio di previsione della Regione 2023-2025. In particolare, ammonta a quasi 22 miliardi (in termini di competenza) il totale delle entrate e a 22,6 miliardi (in termini di cassa) quello della spesa per l'esercizio finanziario 2023. Sarà di 20 miliardi il totale nel 2024 e di 19 nel 2025. Il voto finale è stato rinviato all'approvazione del disegno di legge di Stabilità, prevista nei prossimi giorni.

La seduta è stata sospesa per mezz'ora. Il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, ha convocato una riunione di capigruppo.