Modica, domenica 12 congresso di circolo del PD

Domenica 12 febbraio alle 18, nei locali del Circolo “Di Vittorio” di Modica Alta si terrà il congresso di circolo del Partito Democratico di Modica. L’assemblea degli iscritti sarà chiamata a discutere e votare le quattro mozioni dei candidati alla segretaria nazionale: Cuperlo, Bonaccini, De Micheli e Schlein. Gli iscritti saranno inoltre chiamati a eleggere il nuovo coordinamento cittadino e il coordinatore del circolo.

Il congresso cittadino sarà quindi un importante momento di confronto opportuno per il rilancio dell’attività del Partito sia a livello nazionale in opposizione all’attuale governo di destra sia a livello cittadino in vista delle prossime elezioni amministrative.