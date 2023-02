Carnevale Canicattinese 2023 ai nastri di partenza: musica, balli, sfilate in maschera

Tutto pronto a Canicattini Bagni per la settimana del Carnevale Canicattinese 2023 post Covid che dal 16 al 21 febbraio porterà allegria e animerà la città nello scenario del centro storico, in Piazza XX Settembre, dove sono previsti appuntamenti per i bambini e naturalmente per tutte l’età, con la direzione artistica e la voce di Principe Giank (Giancarlo Cultrera) e l’organizzazione che l’Amministrazione comunale ha affidato alla locale Pro Loco, con il patrocinio dell’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, e la collaborazione dei Commercianti, del Comitato dei Quartieri, del Gruppo di Protezione Civile, Passwork, La Pineta e delle realtà associative, sociali. imprenditoriali e professionali della città.

Musica Live e Dj Set, Balli, Animazione e Giochi per i più piccoli, Sfilate e Concorso dei Gruppi in Maschera in Via Vittorio Emanuele con premi per il miglior gruppo, Sagre Gastronomiche e tanto divertimento, assicurano il Sindaco Paolo Amenta, l’Assessore al Turismo e Spettacolo Sebastiano Gazzara e il Presidente della Pro Loco Davide Bondì.

Un grande ritorno della tradizione carnascialesca canicattinese, dopo le ristrettezze di quest’ultimi anni imposte dalla pandemia, con tanta allegria e all’insegna del sano divertimento con ospiti di caratura nazionale.

Per partecipare al Concorso dei Gruppi in Maschera la domanda può essere reperita e scaricata, assieme al Bando e al Regolamento, dal sito web del Comune www.comunedicanicattinibagni.it e dalle pagine Facebook della Pro loco Canicattini Bagni, e dovrà essere trasmessa per email all’indirizzo ass.proloco.canicattinibagni@gmail.com o consegnata brevi manu alla Dirigente dell’Ufficio Cultura del Comune, Paola Cappè, in via XX Settembre n. 36 (sede della Biblioteca comunale) entro e non oltre le ore 17:00 del 9 febbraio 2023.

Per maggiori informazioni: ass.proloco.canicattinibagni@gmail.com o contattare il Presidente della Pro Loco al numero telefonico 3294721212.