Bagheria, l'attività del Consultorio familiare nella nuova sede di via Dante

Da domani l'attività del Consultorio familiare di Bagheria verrà trasferita da via Massimo D'Azeglio nella nuova sede di via Dante. Lo rende noto l'Asp di Palermo, sottolineando in una nota che si tratta di un bene confiscato alla mafia, reso disponibile dal Comune, sulla base di una apposita convenzione. La struttura sarà aperta al pubblico ogni giorno (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Per contattare il Consultorio si può chiamare ai numeri di telefono 091703 6707/9/10 oppure inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica consfambagheria@asppalermo.org. Nella struttura, di cui è referente il medico Francesco Lo Presti, lavora un'equipe composta da ginecologo (presente ogni giorno), psicologo (ogni giorno), ostetrica (tutti i giorni), assistente sociale (3 volte la settimana) ed un operatore amministrativo.

Lo scorso anno, fa sapere l'Asp di Palermo, il Consultorio di Bagheria ha lavorato senza alcuna interruzione effettuando complessivamente oltre 6.000 prestazioni e seguendo 878 utenti per attività di assistenza psicologica (83), sociale (97), gravidanza (106) e screening del tumore del collo dell'utero (799 tra Pap Test e HPV Test). Effettuate, inoltre, 1.100 ecografie sia ginecologiche che ostetriche.