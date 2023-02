Catania, M5s: degrado nel boschetto della Playa

“Con i colleghi della terza commissione consiliare abbiamo fatto un sopralluogo al boschetto della Playa. Quello che abbiamo rilevato è una situazione davvero grave dal punto di vista ambientale: cumuli di asfalto raschiato, presumibilmente proveniente dai lavori di ripristino del manto stradale del viale Kennedy, sono stati abbandonati al suo interno, nei pressi dell'ex scuderia del Comune (oggi della Polizia di Stato). Lo afferma in una nota Graziano Bonaccorsi, capogruppo M5s al Consiglio comunale di Catania.

"Nelle zone limitrofe alla scuderia, poi, c’è una gran quantità di sfalci da potatura, che espongono tutta la zona al rischio di incendi e costituiscono un serio pericolo per la tutela e la salvaguardia del boschetto.

Abbiamo regolarmente verbalizzato il tutto e abbiamo chiesto l'immediata rimozione dell'asfalto e degli sfalci. Continueremo a monitorare la situazione e, in caso di inadempienza, ritengo sia necessario fare una regolare denuncia alle autorità competenti”.