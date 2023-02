Indetto l'Anno Mariano, 70 anni fa la lacrimazione della Madonna di Siracusa

Ecco la lettera aperta dell'arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, nell'indizione dell'Anno Mariano, per il 70esimo anniversario della Lacrimazione della Madonna delle Lacrime.

Carissimi presbiteri, diaconi, religiosi, religiose, seminaristi e fedeli laici della Chiesa di Dio che è in Siracusa,

siate ricolmi della «grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore

Gesù Cristo. Egli ha dato sé stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone» (Tt 2,11-14).

Il fatto storico

Dal 29 agosto al 1° settembre 1953, la Madonna ha visitato la nostra Chiesa di Siracusa con il dono delle sue sante Lacrime versate attraverso un'effigie che ne raffigura il Cuore Immacolato e Addolorato. In quei giorni, Ella ha pianto nell'umile abitazione di due giovani sposi, Angelo e Antonietta, i quali attendevano, con trepidazione, la nascita di un figlio messa a rischio da una grave malattia. La preghiera della giovane mamma - «salva mio figlio e poi fai di me quello che vuoi» - fu accolta dalla Madonna con il segno delle sue Lacrime, la guarigione immediata della mamma e la nascita del figlio Mariano Natale, il 25 dicembre 1953.

Il pianto di Maria mosse la pietà dei fedeli che accorsero numerosissimi presso quell'umile casa, ottenendo innumerevoli grazie spirituali e materiali. Un attento esame scientifico del liquido sgorgato dagli occhi di quell'immagine della Madonna sancì che si trattava di «lacrime umane».

Il 12 dicembre 1953, l'Episcopato Siculo riconobbe l'origine soprannaturale dell'evento auspicando la costruzione di un Santuario che ne perpetuasse la memoria.

Il venerabile Pio XII, con Radiomessaggio del 7 ottobre 1954, manifestava la sua commozione per l'evento della Lacrimazione della Madonna di Siracusa con queste parole:

«Non senza viva commozione prendemmo conoscenza della unanime dichiarazione dell'Episcopato della Sicilia sulla realtà di quell'evento. Senza dubbio Maria è in cielo eternamente felice e non soffre né dolore né mestizia; ma Ella non vi rimane insensibile, che anzi nutre sempre amore e pietà per il misero genere umano, cui fu data per Madre, allorché dolorosa e lacrimante sostava ai piedi della Croce, ove era affisso il Figliuolo. Comprenderanno gli uomini l'arcano linguaggio di quelle lacrime?».

Il Santo Papa Giovanni Paolo II, il 6 novembre 1994, consacrando e dedicando il Tempio mariano di Siracusa, ha consegnato alla Chiesa di Siracusa una specifica missione: «Santuario della Madonna delle Lacrime, tu sei sorto per ricordare alla Chiesa il Pianto della Madre».