Rigettato ricorso di Colianni (Mpa), Luisa Lantieri mantiene il seggio all'Ars

La vicepresidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Annunziata Luisa Lantieri conserva il seggio. Rigettato il ricorso di Francesco Colianni, candidato alla carica di deputato regionale con la lista "Noi con la Sicilia - Popolari Autonomisti" e primo dei non eletti nel collegio di Enna. Colianni aveva presentato al TAR di Palermo un ricorso elettorale, chiedendo l'annullamento della proclamazione della Lantieri e la propria proclamazione al suo posto.

In particolare, con il ricorso, Colianni sosteneva che Francesco Paolo Occhipinti - uno dei due candidati della lista Forza Italia - si trovasse in condizione di ineleggibilità, in quanto presidente della Commissione UREGA (Ufficio Regionale Gare di Appalto) di Enna. Questa circostanza, sempre secondo la tesi di Colianni, avrebbe determinato l'alterazione del risultato elettorale e la conquista del seggio da parte dell'esponente azzurra Lantieri, in quanto i voti ottenuti da Occhipinti sarebbero confluiti nella lista Forza Italia.

Nel giudizio si è costituita quindi la stessa Lantieri, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.

Si è costituita in giudizio anche l'Assemblea Regionale Siciliana, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, oltre a Occhipinti con il patrocinio dell'avvocato Marco Perna.

Gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno chiesto al Tar di Palermo il rigetto del ricorso proposto ritendendolo "infondato". Il tribunale amministrativo con una sentenza emessa ieri ha rigettato il ricorso rilevando che "l'avvocato Occhipinti - nella qualità di Presidente della Commissione UREGA - non ha mai ricoperto l'incarico di amministratore o dipendente "con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale..." avendo svolto esclusivamente funzioni onorarie che non hanno affatto comportato la rappresentanza dell'ente o l'esercizio di poteri di organizzazione o coordinamento del personale".

Con la sentenza è stato, inoltre, rilevato che "Urega non è un ufficio apicale ma una struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità".

Il TAR ha anche condannato Colianni al pagamento delle spese legali.