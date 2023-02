“Città dei venti e dei mulini a vento”, aderisce Petrosino

“Il vento che tanto accompagna la nostra quotidianità può diventare anche elemento di attrazione turistica, fattore di promozione del territorio”. Lo dichiara il Sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, motivando la scelta della Giunta Municipale di concedere il gratuito patrocinio al progetto “Città dei venti e dei mulini a vento”.

Dopo il Comune di Marsala, anche quello di Petrosino aderisce dunque all’ambizioso progetto ideato dall’Asd Città dei Venti- presieduta da Maurizio Pantaleo- che ambisce a creare una rete sinergica tra le città, italiane e non, in cui la risorsa vento favorisce l’esercizio di sport outdoor come la vela e il kitesurf, al fine di creare itinerari turistici ad hoc, collaborazioni e gemellaggi.

“Il nostro progetto- racconta Maurizio Pantaleo- comincia a prendere forma e sostanza. Petrosino è il secondo Comune dopo quello di Marsala che vi aderisce. Attendiamo risposte anche dalle città di Castelvetrano, Mazara del Vallo e Castellammare del Golfo, e ci stiamo attivando per avere l’adesione anche da comuni fuori dalla Sicilia, come quello di Torbole sul Garda”.

L’idea è quella di creare sviluppo attraverso la promozione di un turismo sportivo che non conosce stagioni, e che solo nella Riserva naturale dello Stagnone di Marsala attira ogni anno turisti da tutto il mondo.

“Siamo consapevoli di pensare in grande- dice ancora Pantaleo- ma crediamo che ci siano tutti i presupposti per fare rete e promuovere territori che sono anche privilegiati spot per gli sport all’aria aperta, e a cui si affezionano sempre più cittadini e turisti”.

Nella proposta progettuale si legge per esempio del Premio Città dei Venti, del Festival dei Mulini a Vento, di fiere nazionali ed internazionali ad hoc, anche per promuovere stili di vita sani e votati alla sostenibilità, di una conferenza annuale in una città tra quelle che entreranno a far parte del network.

Anche i privati possono aderire al progetto: http://www.cittadeiventi.com/