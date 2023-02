Sortino, 195.000 euro per sostituire infissi in una scuola

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con i fondi dell’Avviso CSE ha finanziato al Comune di Sortino 195.996 euro per la sostituzione degli Infissi della Scuola Primaria di Via Pantalica.

Il Comune di Sortino ha partecipato all’Avviso CSE – Comuni per la Sostenibilità e per l’Efficienza Energetica del MASE del 4 ottobre 2022 per “la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici delle Amministrazioni Comunali”. La dotazione complessiva del Bando è di 320 milioni di Euro e prevede che l’acquisizione avvenga tramite una procedura ad evidenza pubblica per l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il MEPA, il Mercato della Pubblica Amministrazione.

Il Comune di Sortino risulta tra gli Enti Locali destinatari dei finanziamenti con i fondi del PON IC , Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 con un contributo di 195.996 Euro per la sostituzione degli infissi nella scuola di via Pantalica.