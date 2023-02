Conad Scherma Modica, a Rovigo 7° posto per le allieve al trofeo "Kinder+Sport" a squadre

A Rovigo lo scorso weekend di gare è stato dedicato alle competizioni a squadre under14 di fioretto del Trofeo Kinder+Sport. Manifestazione unica e particolarmente attesa dai giovanissimi schermitori; per lo spirito di gruppo, le emozioni e il divertimento che la competizione a squadre riesce a creare, rispetto le classiche gare individuali. Il team della categoria ragazze/allieve di fioretto femminile, composto da Carla De Leva, Ottavia Iacono e Carla Scarso è certamente quello che ha meglio interpretato il motto “tutti per uno, uno per tutti” fondamento della competizione a squadre, ed il risultato in pedana ne è stata la felice conferma. Partite in sordina con una sconfitta contro il Club Scherma Jesi e una vittoria di misura contro il Circolo della Spada Vicenza, man mano che la competizione andava avanti crescevano nel rendimento tecnico/tattico, fino agli ottavi di finale contro il Circolo Scherma Mestre contro le quali sciorinavano la performance migliore, imponendosi con grande autorità per 45/35 e guadagnandosi la finale ad otto. Ai quarti di finale il tabellone le opponeva alle coetanee del Frascati Scherma, poi risultate vincitrici del trofeo, contro le quali le ragazze modicane hanno onorevolmente gareggiato ma nulla hanno potuto cedendo per 26/45. Rimane un ottimo 7º posto finale a livello nazionale e soprattutto la felice esperienza vissuta. Meno fortunata la prova della squadra dei ragazzi/allievi di fioretto maschile composta da Andrea Cartia, Federico Puglisi e Carlo Sasso, fermatisi al primo turno di eliminazione diretta, sorpresi dalla squadra dell’Associazione Schermistica Bresso per 34/45.

Il prossimo fine settimana ci sarà una pausa nel calendario agonistico nazionale, e tutte le attenzioni saranno rivolte alla tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo Assoluta di fioretto maschile e femminile a Torino, classificata come Gran Prix. Presente ai nastri di partenza fra gli italiani in gara Giorgio Avola, e il maestro Eugenio Migliore nello staff della nazionale. Ben 226 gli atleti provenienti da 50 paesi iscritti nella prova maschile, ospitati al PalaAlpitour, dove nella giornata di sabato si svolgeranno le fasi preliminari, per proseguire domenica con il tabellone principale a 64.