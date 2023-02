Modica, raccolta fondi per bambina ricoverata a Genova

L'Associazione Scontrino Sospeso di Modica ha accolto l'appello di aiuto economico lanciato dai genitori di Lucrezia, la bambina modicana ricoverata al Gaslini di Genova per un delicato intervento chirurgico. Ha, così, messo a disposizione un contro corrente il cui IBAN è il seguente: IT82A0306909606100000135926. Il conto è intestato a Movimento Difesa del Cittadino. La causale è: un volo per Lucrezia. La somma raccolta servirà a coprire le spese di viaggio in aereo da Genova a Modica con assistenza specifica e quelle del volo per Genova 40 giorni dopo l'intervento.