Allerta meteo rossa, scuole chiuse a Siracusa e in Sicilia orientale

La Protezione Civile Regionale ha diramato l’ allerta rossa per la provincia di Siracusa fino alle 24 di giovedì 9 febbraio. Domani le scuole di ogni ordine e grado, le attività mercatali, gli impianti sportivi pubblici, i parchi pubblici, icompresi il Parco Archeologico della Neapolis e del Castello Maniace, il Cimitero, e gli Asili Comunali saranno chiusi. Scuole chiuse di ogni ordine e grado a Rosolini. Nelle prossime ore gli altri sindaci della provincia di Siracusa potrebbero emettere identica ordinanza.

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo rossa per la giornata di domani, giovedì 9 febbraio, nella Sicilia Orientale. E' stata quindi disposta la chiusura di: scuole di ogni ordine e grado, università, ville e giardini, cimiteri, impianti sportivi pubblici. Si raccomanda ai cittadini la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’auto, di evitare i sottopassi e non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.