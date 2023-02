Modica, il ladro da pochi euro ma molti danni: il giudice lo rimette in libertà

E' stato rimesso in libertà dal Gip del Tribunale di Ragusa, dopo la convalida dell'arresto, il 24 enne tunisino sorpreso nella serata di domenica da due commercianti del centro storico di Modica mentre stava tentando un altro furto, e consegnato alla Polizia. Il giudice ha comminato solo il daspo urbano, con il divieto di frequentare la zona dove c'è stato il maggior numero di furti. La decisione ha suscitato la rabbia di tanti commercianti del centro storico che, da un paio di mesi a questa parte, hanno subito furti che hanno fruttato pochi spiccioli ma che hanno provocato danni notevoli ad infissi e vetrine. "Questa non è giustizia", è il commento dei negozianti che si sentono quasi beffati da una decisione che ha come presupposto il fatto che i furti hanno fruttato un bottino molto esiguo e, in alcuni casi, addirittura irrisorio. I commercianti, ma tutti i cittadini, chiedono più sicurezza e maggiori garanzie: rafforzare l'organico delle forze dell'ordine e dotare la città di nuovi impianti di videosorveglianza. Sui furti e sull'allarme sociale causato, tra l'altro, non è stata registrata nessuna presa di posizione nè dal commissario straordinario del Comune, Domenica Ficano, nè dalla Prefettura. Come se non fosse successo nulla.