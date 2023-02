Pozzallo, chiuso Centro diurno per persone con disabilità: è protesta

"Chiuso il Centro diurno per persone con disabilità a Pozzallo, senza alcun preavviso e senza alcuna comunicazione sulla data di una possibile riapertura". La denuncia arriva da Emanuela Russo, presidente dell'Associazione di volontariato "La Stele di Rosetta". "Siamo completamente nel panico con ragazzi chiusi in casa da giorni, genitori anziani e familiari ovviamente incapaci di potersene prendere cura in maniera adeguata vista la repentinità dell'accaduto. Chiediamo che immediatamente il servizio venga ripristinato. Il Comune di Pozzallo non ha attualmente in organico figure dirigenziali per poter rinnovare il contratto della cooperativa. Nessun atto amministrativo può essere compiuto a causa dell'assenza del dirigente amministrativo".